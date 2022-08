La sélection algérienne de football des moins de 17 ans a décroché une troisième victoire consécutive en Coupe arabe de la catégorie, en s’imposant devant les Emirats arabes unis (EAU) sur le score de 3 à 0, (mi-temps : 2-0), lundi à Sig pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe A.

Les buts algériens ont été inscrits par Mohamed Abdelmoudjib (12e), Fethi Kessassi (34e) et Meslem Anatouf (86e). A la faveur de ce troisième succès de rang, l’Algérie (9 points) termine la phase de poules en tête du groupe A, devant le Soudan (6 points), vainqueur ce lundi devant la Palestine (3-0), sur des réalisations d’Ahmed Mossab, Ali Moussa et Saber Monther.

La Palestine et le Soudan avec un point au compteur, sont éliminés du tournoi. En quarts de finale, l’Algérie sera opposée à a Tunisie qui a terminé deuxième du groupe B à l’issue des matchs disputés lundi soir, tandis que le Soudan croisera le fer avec le Yémen qui a fini le premier tour en tête du groupe B. C derby maghrébin est prévu jeudi à 16h30. Pour rappel, les Verts se sont imposés lors des deux premières journées, respectivement, devant la Palestine (5-0) et le Soudan (2-0).