L’équipe nationale U17 disputera aujourd’hui, à partir de 16h30 à Sig, la demi-finale de la Coupe arabe 2022 de la catégorie qui se tient en Algérie (23 août – 08 septembre). Pour se hisser à la dernière étape du tournoi, nos jeunes devront se défaire d’un adversaire coriace : l’Arabie saoudite en l’occurrence. La mission ne s’annonce pas facile, mais les camarades du portier Hammache Mastias comptent bien passer cet écueil.

Par Mohamed Touileb

C’est simple, pour le sélectionneur Rezki Remane, l’EN va affronter « la meilleure équipe dans ce tournoi. La sélection saoudienne renferme en son sein de très bonnes individualités. Elle est également très compacte sur le plan collectif, et prône souvent un jeu offensif ».



La fraîcheur physique sera déterminante

En dépit de ces qualités qui font que les Saoudiens soient des homologues redoutables, le coach de nos cadets note que « cela ne veut pas dire que nous allons nous présenter sur le terrain en victimes expiatoires, car nous avons aussi des atouts à faire valoir ».

Lors du tour précédent, l’Arabie saoudite n’a fait qu’une bouchée de l’Irak en s’imposant sur le score net et sans appel de 4 buts à 1. Pour nos Dz, ils ont eu plus de difficultés pour rallier le carré d’as. En effet, jeudi dernier, « El-Khadra » a dû passer par les prolongations pour se défaire de la Tunisie (1-1/3 t.a.b 1). La débauche d’énergie était donc énorme pour Meslem Anatof et ses compatriotes.

Par conséquent, le staff technique devait axer la préparation de la demie sur l’aspect de la récupération. « Certes, nous avons un jour de récupération supplémentaire par rapport à notre adversaire de lundi vu que les Saoudiens ont joué leur quart de finale le lendemain de notre match, mais dans ce genre de compétition, il est difficile de récupérer rapidement, d’autant plus que nous avons évolué sur un terrain en mauvais état qui nous a obligé à faire des efforts physiques supplémentaires », estime Remane.

Un adversaire perméable, mais

S’il pense que l’Arabie saoudite est la meilleure du tournoi, on peut noter que les camarades de Talal Haji, menace principale car actuel meilleur buteur de l’épreuve avec 7 réalisations, ont déjà été battus et surclassés par l’Egypte (3-0) en ouverture avant de se réveiller et battre la Syrie (4-3) puis passer les nerfs sur le Liban (6-0) et l’Irak (4-1). On est donc face à un team assez perméable avec un seul clean sheet enregistré en 4 sorties. C’est l’opposé de nos « Fennecs » qui n’ont concédé qu’un seul but en 4 tests.

Loin de ce passif de statistiques, il y aura match sur la pelouse de Sig. « Certes, nous sommes en train de monter en puissance au fil des matchs dans ce tournoi, mais nous allons affronter une bonne équipe algérienne. Il est difficile d’avancer le moindre pronostic concernant le vainqueur, d’autant que le niveau des deux formations est très rapproché », annonce Abdelwahab Al Harbi, coach de l’Arabie saoudite. C’est le terrain qui va trancher pour savoir qui animera la finale de cette compétition face au vainqueur de l’autre demie qui opposera le Yémen et le Maroc ce soir (20h) sur les mêmes lieux. n