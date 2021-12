Il fallait avoir les tripes et rester lucide au terme de plus de 2 heures de lutte intense. 90 minutes assorties de 30 minutes de prolongations et une série fatidique de tirs au but, c’est ce que l’équipe nationale a dû traverser pour éliminer le Maroc et filer en demi-finale de la Coupe Arabe FIFA 2021 et retrouver le Qatar. Retour sur un match qui marquera les esprits pour longtemps.

Par Mohamed Touileb

Ce n’était pas facile. On est passé par toutes les émotions, mais, au final, il y a eu la tant attendue et espérée qualification. Fort heureusement tant les «Verts» ont tout donné pour survivr Coupe Arabe FIFA 2021/L’EN a livré un match solide pour évincer une sélection marocaine de haute qualité Les Fennecs ont mangé du lion ! e et percer la tanière des «Lions de l’Atlas».



Le tenant renversé

En face, il y avait certainement le plus redoutable des adversaires de la compétition. On parle tout de même d’une sélection qui a raflé les deux derniers Championnats d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN) dans ses éditions 2018 et 2020. Aussi, les Marocains sont tenants du titre de la Coupe Arabe en plus d’avoir terminé la phase de groupes en démonstration avec un carton plein (9/9 points). En prime, les poulains de Houcine Amouta avaient la meilleure attaque (9 buts) et la meilleure défense n’ayant jamais vu leurs filets trembler en 3 rencontres. C’était avant de croiser le génie des Dz qui ont fait plier l’arrière-garde adverse à deux reprises. Certes, il a fallu passer par la roulette russe, mais les «Verts» ont eu le cran et le talent pour faire douter l’autre camp et le pousser dans ses derniers retranchements. «Sincèrement? J’étais confiant pour ce match! J’étais moins stressé que face à l’Egypte. J’avais un bon feeling avec mes joueurs et je connaissais bien l’équipe marocaine. J’ai dû transmettre cette positivité au joueurs, ce qui est très important pour un derby», a réagi Madjid Bougherra, sélectionneur de l’EN A’.



«De la chance», mais pas que…

Si ses protégés ont montré de la rigueur, même si l’équipe adverse a pu exploiter une certaine faiblesse sur les phases arrêtées, ceux d’Amouta ont failli tactiquement.

En tout cas, c’est ce qu’a relevé le technicien marocain : «Même si nous n’avons pas été au niveau sur le plan technique et tactique, nous avons réussi à revenir au score pour aller jusqu’aux tirs au but.

L’Algérie a eu de la chance en se qualifiant» en ajoutant que «nos joueurs ont perdu des balles simples. Ils n’ont pas respecté les consignes sur le positionnement. Notre équipe n’a même pas été à 50% de ses capacités en comparaison des trois premières rencontres. Il n’y avait pas de concentration sur la rencontre.» Il est vrai que la concentration était plus que requise pour ce genre d’explication.

Le derby n’a pas été avare en émotions pour ceux qui l’ont suivi. Sur la pelouse, les joueurs ont dû puiser dans leurs organismes pour ne pas connaître une sombre échéance. Par deux fois, les Algériens ont mené avant de se faire rejoindre au score. Le dernier mot est revenu aux «Guerriers du Désert» qui ont – à chaque fois – su garder le fil de la partie et le ticket de qualif’ qui va avec. n