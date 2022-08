La sélection nationale algérienne des U20, vainqueur face à la Tunisie (1-0) en quarts de finale de la Coupe arabe de football, dimanche en soirée à Abha en Arabie Saoudite, poursuit son bonhomme de chemin, et vise désormais une place en finale et au bout un premier titre dans cette compétition.

Dimanche soir au stade Emir Sultan d’Abha face à la Tunisie, un des favoris pour le sacre final de cette 8e édition de la Coupe arabe, les protégés de Mohamed Lacette ont fait le match qu’il fallait, en étant bien présents dans le match et bien inspirés et combatifs tout au long de la partie, très équilibrée entre les deux équipes.

Le but de Belhadj Chekal à la 34e de jeu, sur un centre dans la surface de réparation de son capitaine Mehdi Touenti, a suffi à la sélection algérienne pour mettre la pression du match dans le camp de la sélection tunisienne, imbattable durant le premier tour, avec la meilleure défense (aucun but encaissé) et la meilleure attaque (9 buts).

Face à des Tunisiens qui voulaient confirmer leur statut de favori, les coéquipiers du défenseur central Rayane Dehilis (O. Marseille/ France) ont mis autant d’intensité que leurs voisins, si bien que «le cuir» se baladait d’un camp à un autre, avec des occasions franches de marquer des deux côtés. Au fil des minutes, les joueurs algériens, bien organisés défensivement, parviennent systématiquement à repousser les offensives des Aigles de Carthage. Ils sont parvenus à gérer les dernières minutes du match avec plus ou moins de tension autour des bois de Mellala, mais sans véritable danger. En demi-finale, prévue mercredi (19h00 heure algérienne) au stade Emir Sultan Bin Abdelaziz (Abha), les protégés de Mohamed Lacette affronteront l’Egypte qui a éliminé le Maroc (2 à 1). L’autre demi-finale mettra aux prises, le même jour (14h30), l’Arabie Saoudite à la Palestine, toutes deux qualifiées grâce aux tirs au but après leurs matchs nuls respectifs contre le Yémen (0 à 0) et la Jordanie (1 à 1). Il est à rappeler que la sélection algérienne des U20 avait atteint à trois reprises, la finale de la Coupe arabe de football. Les jeunes algériens avaient remporté la première finale en 2002 face au pays hôte, le Yémen (2-1), avant de perdre les deux suivantes face à un même adversaire, l’Arabie Saoudite, sur le score de 2-1 en 1985 en Algérie, et sur le même score en 2021 au Caire. (APS)