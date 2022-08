L’équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20) défiera son homologue égyptienne, mercredi au stade Emir Sultan Bin Abdelaziz d’Abha (19h00, algérienne), pour tenter d’arracher sa qualification à la finale de la 8e Coupe arabe de la catégorie qui se déroule en Arabie saoudite.

Qualifiée pour le dernier carré dimanche aux dépens de la Tunisie (1-0), l’équipe nationale aura à cœur de poursuivre son bonhomme de chemin dans cette compétition, et rééditer la même performance réalisée lors de la précédente édition en Egypte (2021), quant à elle avait atteint la finale, perdue face aux Saoudiens (2-1). La mission des coéquipiers de Rahou Jores sera certainement difficile face à l’Egypte, considérée comme l’un des gros morceaux du continent africain, et qui a atteint les demi-finales en éliminant le Maroc (2-1), après avoir été menée au score.

Sur le plan des statistiques, les Egyptiens ont inscrit cinq buts contre un encaissé en trois matchs, alors que l’Algérie a fait mieux sur le plan offensif que les «Pharaons» en marquant six buts contre deux buts encaissés. Outre la bataille du rectangle entre les 22 protagonistes, le sélectionneur national Mohamed Lacette et son homologue égyptien Mohamed Ouahba vont s’adonner à un duel tactique sur le banc de touche. Dans l’autre demi-finale, l’Arabie saoudite, pays hôte et tenante du titre, sera opposée un peu plus tôt dans la journée à la surprenante équipe palestinienne au stade d’Abha (14h30). Les Saoudiens, qui bénéficieront de la faveur des pronostics, ont dû aller jusqu’à la séance fatidique des tirs au but face au Yémen (0-0, aux t.a.b : 3-1) pour se qualifier aux demi-finales, idem pour la Palestine qui a écarté la Jordanie (1-1, aux t.a.b : 5-4).

La finale programmée initialement le samedi 6 août, a été décalée de 24 heures, et se jouera le dimanche 7 août au stade d’Abha (17h30). Pour rappel, cette 8e édition a vu la participation de 18 pays, scindés en six groupes de trois équipes.

Les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se sont qualifiés pour les quarts de finales. (APS)