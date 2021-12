Mobilis encourage l’Équipe Nationale de Football, à la veille de leurs matchs, comptant pour le 1er tour de la 10e édition de la Coupe Arabe de la FIFA – Qatar 2021, qui aura lieu du 30 novembre au 18 décembre 2021 à Doha (Qatar).

Versée dans le groupe «D», l’équipe nationale, entamera cette compétition le mercredi 1er décembre face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha à 11h00 (heure algérienne) avant d’enchaîner contre le Liban, le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub à 14h00, pour enfin, boucler le premier tour en affrontant l’Égypte, le mardi 7 décembre, au stade Al-Janoub à 20h00.

Cette première édition de la Coupe arabe – Qatar 2021 sous l’égide de la FIFA, regroupera 16 nations, réparties en quatre groupes de quatre équipes chacun. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.

Ce rendez-vous, sera une répétition pour les organisateurs qataris avant le coup d’envoi du mondial 2022.

Mobilis, accompagne et encourage l’Equipe Nationale, durant ce tournoi, ne ménagera aucun effort à les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive et le lieu de son déroulement.

Bon courage et bonne chance aux Verts !

