Par Mohamed Touileb

Finaliste malheureuse lors de l’édition 2021 de la Coupe Arabe U20 jouée en Egypte, l’équipe nationale s’est présentée à l’opus 2022 qu’abrite l’Arabie saoudite (20 juillet –

6 août) avec un statut de favori. Ce costume, les camarades de Jores Rahou semblent l’assumer parfaitement. Avec deux succès en deux matchs contre le Liban (2-1) et la Libye (3-1), les Verts passent en quarts de finale en tant que leader de la poule « C ».

Dès la 25e minute, les Verts ont pu faire sauter le verrou adverse grâce à une superbe frappe de Jores Raho (Olympique Marseille).

La domination était significative dans le jeu. Ses coéquipiers auraient pu faire le break mais ils n’ont pas fait preuve de réalisme. Ce manque de lucidité dans la finition a empêché les protégés de Mohamed Lacette de faire le break, se contentant de rentrer aux vestiaires avec un tout petit avantage.

Le fait de ne pas avoir fait le break a permis aux Libyens de revenir dans la partie. Dès la reprise, ils ont essayé de niveler la marque. Sur une attaque, le défenseur Rayane Dehilis défend en taclant et commet la faute dans la zone de réparation. La sanction est immédiate avec un penalty transformé pour Mohamed Adil (48’), auteur de son deuxième but dans la compétition.



Algérie – Tunisie dans 3 jours

Bien que moins flamboyants que lors de la première période, les « Fennecs » ont pu repasser devant (70’) grâce à Oussama Amar, sociétaire du FC Valence. Dans la foulée, les Dz parviendront à aggraver la marque (82’) par l’entremise de Lahlou Akhrib (JS Kabylie). Ce résultat permet à nos U20 de prendre les commandes à la Libye qui était devant au coup d’envoi. Ainsi, ils se hissent directement en quarts de finale, ils devraient retrouver la Tunisie qui jouera le Djibouti cet après-midi. Pour clore, on rappellera que cette compétition connaît la participation de 18 équipes scindées en 6 poules. Les leaders de chaque trio passent directement en quarts alors que les deux meilleurs deuxièmes complètent le tableau. Le prochain tour se jouera à compter du 31 juillet.

