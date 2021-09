L’équipe nationale de football A’, composée majoritairement de joueurs locaux, entamera la Coupe arabe de la Fifa 2021 (30 novembre – 18 décembre), le mercredi 1er décembre face au Soudan, au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes), selon le calendrier dévoilé par l’instance mondiale. Logée dans le groupe D, l’Algérie enchaînera avec le Liban, le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00), avant de boucler le premier tour en affrontant l’Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h00). Cette première édition de la Coupe arabe de la Fifa regroupera 16 nations, réparties en quatre groupes de quatre équipes chacun. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. Cette compétition sera l’occasion de tester les installations et les opérations à tout juste un an de la première Coupe du monde de la Fifa organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Les finales des deux compétitions se tiendront un 18 décembre, jour de la fête nationale qatarie. Les matches de la Coupe arabe sont programmés dans six des stades de la Coupe du monde : stade Ahmed-Ben Ali, stade Al-Janoub, stade Al-Bayt, stade Ras Abu Aboud, stade Al-Thumama et stade de la Cité de l’éducation. La vente des billets de la première Coupe arabe de la FIFA, Qatar 2021, a débuté mardi, a annoncé la Fédération internationale de football. Des billets sont disponibles pour l’ensemble des matches, dont deux marqueront l’inauguration de stades flambant neufs, spécifiquement construits pour la Coupe du Monde 2022: Al Beyt et Ras Abou Aboud. Prévus lors d’une première journée qui s’annonce d’ores et déjà passionnante, ces duels opposeront le Qatar à Bahreïn à 17h00 (heure algérienne) au stade Al Beyt et les Emirats arabes unis à la Syrie à 20h00 (heure algérienne) au stade Ras Abou Aboud. Les supporters ont la possibilité d’assister à deux des quatre matches programmés chaque journée de la phase de groupes dès lors que les coups d’envoi sont espacés de quatre heures, soit le temps nécessaire pour rejoindre confortablement le stade suivant à l’aide des transports en commun.

Des séries de billets spécifiques à une équipe seront également commercialisés lors de cette nouvelle phase de vente, qui se terminera mardi 12 octobre. Enfin, la phase de vente de dernière minute démarrera le mardi 2 novembre et courra jusqu’à la fin de la compétition.

