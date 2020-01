Le MC Alger, dernier représentant algérien encore en lice en Coupe arabe des clubs de football, accueille aujourd’hui samedi la formation marocaine du Raja Casablanca au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h00) en quarts de finale (aller), avec l’ambition de prendre option sur le dernier carré avant la seconde manche décisive.

Après avoir éliminé les Omanais de Dhofar et les Irakiens d’Al-Quwa Al-Jawiya, le «Doyen» passera cette fois-ci un véritable test révélateur en défiant l’un des ténors du football continental. «Le match s’annonce compliqué face à une équipe du Raja de haut niveau. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend samedi. Nous allons tout faire pour nous imposer et procurer de la joie à notre cher public», a indiqué le maître à jouer du MCA, Abdelmoumen Djabou. L’entraîneur Mohamed Mekhazni, qui a remplacé à titre intérimaire le Français Bernard Casoni, limogé, aura à coeur d’enchaîner avec un autre bon résultat, lui qui reste invaincu depuis sa prise de fonction avec un bilan de deux victoires et un match nul. Sur le plan de l’effectif, le club algérois devrait se passer des services du milieu de terrain Miloud Rebaï, blessé au genou, alors que l’ailier droit Abdennour Belkhir, en phase de reprise, est soumis à un travail spécifique. De son côté, le Raja s’est déplacé jeudi à Alger avec un effectif décimé. Outre l’attaquant Hamid Ahaddad, touché à la cuisse, l’entraîneur Djamel Sellami devra composer sans le latéral gauche camerounais Fabrice Ngah et l’attaquant marocain Ayoub Nanah, blessés également. Le Raja pourrait aussi être privé de son vice-capitaine Badr Benoun. Le défenseur, qui revient d’une longue période de rééducation, a accompagné le groupe à Alger mais sa participation reste incertaine. L’Union arabe de football (UAFA) a désigné l’arbitre international émirati Adel Al Naqbi pour diriger ce derby maghrébin, assisté de ses compatriotes Ahmed Saeed Alrashadi et Ali Rashid Mohamed Al Nuaïmi, alors que le quatrième arbitre est l’Egyptien Mohamed Maârouf. Cette rencontre verra l’utilisation pour la première fois de l’Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), confiée à l’Egyptien Gehad Grisha. La seconde manche se jouera le 9 février au Complexe Mohamed-V de Casablanca (20h00). Le vainqueur final de la Coupe arabe des clubs empochera 6 millions de dollars et succédera aux Tunisiens de l’ES Sahel, éliminés en 1/16 de finale par le club jordanien d’Al-Chabab. Les deux autres représentants algériens dans cette compétition, le CS Constantine et la JS Saoura, ont été éliminés en 16es de finale par respectivement Al-Muharraq du Bahreïn et Al-Shabab d’Arabie saoudite.n