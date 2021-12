Par Bouzid Chalabi

Une force de proposition qui va sillonner tout le territoire national donnant ainsi l’opportunité aux porteurs de projets de pouvoir avancer dans leur démarche ou tout au moins solliciter l’accompagnement qui leur est nécessaire.

Après celle initiée en 2017 mais qui, finalement, n’a pas fait long feu, l’idée d’une caravane consacrée exclusivement aux jeunes porteurs de projet renaît. Son coup d’envoi a, en effet, été lancé hier à Alger avec le slogan «Un jeune, une idée». C’est la société Multi Projets Investissements (MDI) qui en a eu l’idée, parrainée par la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC).

La cérémonie s’est tenue en présence du ministre de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherchabil, et des représentants des ministères de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des Transports ainsi que des responsables au niveau des ambassades de pays africains accrédités en Algérie, eux-mêmes accompagnés d’étudiants en fin de cycle de différentes universités algériennes, et enfin, d’autres invités d’autres horizons professionnels.

C’est Hocine Cherchabil qui, le premier, a fait un discours félicitant l’équipe du MDI pour sa louable initiative la qualifiant, par ailleurs, «d’une grande importance dans le sens où la caravane ira vers les porteurs de projet, lesquels, à l’occasion, feront découvrir leur visée». Le ministre a tenu à faire savoir aux jeunes présents à cette cérémonie que les portes de son département «leur seront grandes ouvertes dans le cas où ils auront besoin d’orientation pour mener à terme leurs projets respectifs». Comme il a souhaité enfin que «cette caravane serve de tremplin entre les entreprises et les porteurs de projet». Auparavant, le général manager du MDI, Anis Bentayeb, a, dans une prise de parole, indiqué en substance que «l’idée maîtresse de l’initiative est d’accompagner les porteurs de projet tout au long de leur démarche pour concrétiser leurs idées sur le terrain». Et d’ajouter dans ce sens : «Nous visons à travers cette caravane de devenir une force de proposition pour répondre aux préoccupations des jeunes qui nous solliciterons.» Comme il a rappelé que «la caravane qui va sillonner tout le pays ira ainsi à leur rencontre et du coup se mettre à leur écoute, car c’est cela qu’ils attendent». Non sans expliquer : «Nous voulons faire en sorte que l’accompagnement des jeunes soit une réalité et non des paroles en l’air.» Le général manager est enfin revenu avec insistance sur les décisions prises par le chef de l’Etat pour soutenir et encourager l’entrepreneuriat chez les jeunes». Pour sa part, le président de la CAPC, Sami Agli, s’est félicité d’une telle initiative «car elle est en droite ligne avec notre devise de ‘faire dans l’action et non pas dans la parole’». Comme il a confié à l’équipe du MDI : «Nous vous serons de tout aide dans votre initiative.» Et de souligner : «Les jeunes sont des acteurs à part entière dans notre économie. Il y a beaucoup de volonté chez eux et comme le cap est identifié, autant leur en donner les moyens.» De son côté, la représente du ministère de l’Industrie a annoncé, entre autres, la remise sur rail des 84 maisons de l’entrepreneuriat avec pour objectif principal de faciliter la démarche de partenariat entre le porteur de projet et l’entreprise. En clair, «accélérer les conventions entre les deux parties suscitées».

Notons que la cheville ouvrière de la caravane, à savoir Anis Bentayeb, a lors d’un point de presse improvisé, en marge de ladite cérémonie, a révélé : «Notre cheval de bataille sera de mettre en place un écosystème favorable à l’élaboration de jeunes entreprises. C’est d’ailleurs notre vision.» Lâchant, enfin, qu’il restait «optimiste» quant à la réussite de la caravane «un jeune, une idée». Rappelons que des porteurs de projet nationaux et étrangers ont été invités à prendre la parole pour témoigner de leur expérience personnelle dans le monde de l’entreprenariat.

