Dès mardi soir, la fête et le 7e art retrouveront leurs droits, après l’arrivée du jury, présidé par l’acteur français Vincent Lindon, qui succède à Spike Lee.

Par Dominique Loraine

Vincent Lindon succède à Spike Lee à la présidence du Jury du Festival. Pompier torturé, tête rasée, corps musclé souvent torse nu, Vincent Lindon avait impressionné les festivaliers et le jury dans « Titane » de Julia Ducourneau, lauréat, en 2021, de la Palme d’Or. Il revient donc, pour cette 75e édition, pour officier à la tête du jury de la Compétition Officielle. Il en est heureux et ne manquera pas de le faire savoir. Radioscopie donc du président des membres de ce jury sur lequel les regards resteront braqué jusqu’à la soirée de clôture.



Vincent Lindon, Acteur / France

« C’est un immense honneur, et une très grande fierté de me voir confier, au milieu du tumulte des multiples événements que nous traversons dans le monde, la splendide et lourde tâche de présider le Jury du 75e Festival International du Film de Cannes. Avec mon Jury, nous nous efforcerons de prendre soin au mieux des films de l’avenir, qui portent tous un même espoir secret, de courage, de loyauté et de liberté ; dont la mission est d’émouvoir le plus grand nombre de femmes et d’hommes en leur parlant de leurs blessures et de leurs joies communes. La culture aide l’âme humaine à s’élever et à espérer pour demain. »

Le comédien français est un habitué du Festival, il y a présenté neuf longs métrages depuis 1987, récompensé par un Prix d’interprétation pour « La Loi du marché » de Stéphane Brizé (2015) et d’une Palme d’Or avec « Titane » de Julia Ducourneau (2021).

« Acteur physique, digne héritier de Jean Gabin, Lino Ventura ou Patrick Dewaere, il partage avec ses aînés une présence magnétique et rugueuse, où affleure une sensibilité rare. Instinctif et passionné, Vincent Lindon est un bloc de tension et d’émotion. Libre des carcans de la modernité, engagé et parfois révolté, l’acteur aime à déjouer les frontières avec ses personnages en lutte et ses histoires universelles. » a expliqué Thierrey Frémaux, directeur artistique du festival ».



Rebecca Hall, Actrice, réalisatrice, scénariste, productrice / Royaume-Uni/États-Unis

L’anglo-américaine, Rebecca Hall a plus de trente films à son actif dont « Frost/Nixon, l’heure de vérité » de Ron Howard ou « Le Prestige » de Christopher Nolan. Elle fait ses débuts en tant que réalisatrice avec » Clair-obscur », présenté en avant-première mondiale au Festival de Sundance en 2021, une réflexion fine sur l’être et le paraître.



Deepika Padukone, Actrice, productrice / Inde

Actrice, productrice, philanthrope et entrepreneuse d’origine indienne, Deepika Padukone est une immense star dans son pays. Elle s’est illustrée dans une trentaine de longs métrages et en 2018, le magazine Time l’a classée parmi les 100 personnes les plus influentes au monde.



Noomi Rapace, Actrice / Suède

Révélée en 2009 en jouant l’audacieuse Lisbeth Salander dans les adaptations cinématographiques suédoises de la trilogie Millenium de Stieg Larsson, elle tourne ensuite dans plus de 20 films parmi lesquels « Prometheus » de Ridley Scott (2012), et « Passion » de Brian De Palma ( 2013).



Jasmine Trinca, Actrice, réalisatrice / Italie

Elle fait ses débuts avec Nanni Moretti dans » La Chambre du fils » Palme d’or en 2001. Depuis Jasmine Trinca a reçu de nombreux prix parmi lesquels le prix Marcello Mastroianni au Festival de Venise en 2009, deux David di Donatello et cinq Nastri d’Argento. Elle vient juste de terminer son premier long métrage » Marcel! » qui sera projeté en séance spéciale.



Asghar Farhadi, Réalisateur, scénariste / Iran

« À propos d’Elly » (2009) remporte l’Ours d’argent du meilleur réalisateur à la Berlinale, son film suivant, » Une séparation » (2011), fait sensation. Acclamé par la critique en Iran et partout dans le monde, il reçoit de nombreux prix dont l’Oscar du meilleur film étranger, faisant de lui le premier cinéaste iranien à remporter la statuette. « Le Client » est récompensé par deux prix à Cannes 2016 (Prix du scénario et Interprétation masculine pour Shahab Hosseini) et un nouvel Oscar du meilleur film étranger. Son dernier opus, » Un héros » a remporté le Grand Prix du Festival de Cannes 2021.



Ladj Ly, Réalisateur, scénariste, acteur et producteur / France

Réalisateur, scénariste, acteur et producteur, Ladj Ly marque le cinéma avec son court métrage » Les Misérables » et son documentaire » À voix haute : La force de la parole » qui lui valent de nombreuses sélections en festivals. L’année suivante, il adapte son court métrage » Les Misérables » en long métrage, qui remporte le Prix du Jury à Cannes en 2019.



Jeff Nichols, Réalisateur, scénariste / États-Unis

Jeff Nichols fait ses débuts avec » Shotgun Stories », sombre histoire de vengeance se déroulant dans le sud des États-Unis, projeté au Festival de Berlin en 2007. Il enchaîne avec » Take Shelter », thriller psychologique présenté au Festival de Sundance en 2011 et lauréat du Grand Prix à la Semaine de la Critique. Il tourne ensuite le magnifique « Mud : Sur les rives du Mississippi » (2012) puis «Loving », un drame sur le racisme en compétition à Cannes où il fait sensation.



Joachim Trier, Réalisateur, scénariste / Norvège

Joachim Trier se fait remarquer dès ses premiers films dans le monde entier où il remporte de nombreux prix. On retient « Oslo, 31 août » (2011) présenté au Festival de Cannes dans la sélection Un Certain Regard et » Julie (en 12 chapitres) « (2021), présenté en Compétition au Festival de Cannes 2021, a valu à Renate Reinsve, le Prix d’interprétation féminine. n