Le capitaine d’équipe de la sélection algérienne de tennis «seniors», Noujeim Hakimi, a estimé que le tirage au sort de la Coupe Davis (Groupe 3 / Zone Afrique) qui débute aujourd’hui jusqu’au 13 août, «reste équilibré». Versée dans le poule B, l’Algérie aura à défier dès aujourd’hui le Maroc, puis le Kenya et la Namibie.

«J’estime que les deux poules sont équilibrées. Ce sera des matchs difficiles sur tous les volets, mais on va essayer de gérer match par match. Nos joueurs sont motivés pour faire le nécessaire et donner le maximum afin de représenter l’Algérie dignement lors de ce rendez-vous continental», a déclaré à l’APS, Noujeim Hakimi. Pour le compte de la première journée programmée mercredi, l’Algérie défiera le Maroc. Le reste du programme sera dévoilé ultérieurement par les organisateurs. La poule A est composée du Zimbabwe, Benin, Mozambique et la Côte d’Ivoire. La sélection nationale est composée de: Rayan Ghedjemis, Samir Hamza-Reguig, Toufik Sahtali et Mohamed Amine Aissa-Khlifa. Ce dernier «vient de remplacer Youcef Rihane pour des raisons qui seront dévoilées prochainement», selon Noujeim Hakimi. Par rapport aux éditions précédentes où l’accession était réservée à deux nations seulement, le rendez-vous de Bachdjarah offre l’opportunité à trois pays d’accéder aux play-offs du groupe 2 (Zone Europe-Afrique) en 2023. Selon le règlement de la compétition, deux pays seront relégués au groupe 4 (Zone Afrique) à l’issue des matchs de classement. La Coupe Davis est la plus prestigieuse des compétitions annuelles de tennis masculin par équipes. Créée en 1900 par Dwight Davis, elle est gérée par la Fédération internationale de tennis (ITF).



«La concurrence sera rude»

Le manager général de la Confédération africaine de tennis (CAT), le Tunisien Hichem Riani, a indiqué qu’il s’attendait à «une rude concurrence» entre certaines sélections à compétition de la Coupe Davis (Groupe 3 / Zone Afrique). «On s’attend à une compétition très serrée entre les ténors du tennis continental comme l’Algérie, le Maroc, le Zimbabwe et la Namibie. La compétition sera rude car il y aura trois tickets en jeu pour les play-offs et l’accession au groupe 2 (zone Europe-Afrique) en 2023. Je souhaite bonne chance à toutes les équipes participantes et un grand succès pour le pays hôte», a indiqué Riani à l’APS. Interrogé sur la désignation de l’Algérie pour abriter cette nouvelle édition, le manager général de l’instance continentale a estimé que le pays hôte a rempli «toutes les conditions requises, et a respecté le cahier des charges». «La désignation de l’Algérie pour abriter la Coupe Davis est une excellente chose. Après avoir organisé les Jeux Méditerranéens, les infrastructures nécessaires sont disponibles. Il faut que vous sachiez que l’Algérie peut abriter n’importe quel grand évènement sportif», a-t-il expliqué. Et d’enchaîner: «L’ITF (la Fédération internationale de tennis, NDLR) a désigné l’Algérie et ce n’est pas aussi facile. Si le choix était en sa faveur (l’Algérie, NDLR) c’est que le cahier des charges a été respecté. Cette organisation ouvrira les portes à ce grand pays de sport pour organiser d’autres évènements africains et internationaux dans la discipline du tennis». Outre l’Algérie, sept (07) autres nations prendront part à ce grand rendez-vous de l’Afrique, à savoir: le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Maroc, le Mozambique, la Namibie et le Zimbabwe. Lors de la précédente édition disputée du 11 au 14 août 2021 au Caire (Egypte), les Algériens se sont contentés de la 5e place après avoir battu le Rwanda (3-0) au match de classement. La Coupe Davis est un tournoi mondial de tennis masculin disputé par les équipes nationales.(APS)