Les couloirs de désinfection installés au niveau d’établissements hospitaliers et autres, comme mesure de lutte contre la propagation du coronavirus, ont été interdits à cause de leur «dangerosité sur la santé», a affirmé jeudi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. «La décision d’interdire les couloirs de désinfection au niveau des établissements hospitaliers et autres s’explique par leur dangerosité, pouvant entrainer, avec les produits utilisés, des complications pleuro-pulmonaires et même cutanées au niveau des muqueuses», a précisé Dr Fourrar à l’APS en marge du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie du Covid-19. Il a rappelé, à cet effet, que les couloirs de désinfection «qui ont été mis en place dans certains établissements hospitaliers ou autres sans autorisation ou avis préalable du comité scientifique», signalant que le Comité national de lutte et de prévention des infections nosocomiales «nous a adressé un courrier relatif à la dangerosité de ces couloirs de désinfection». Sur la base de ce courrier, a-t-il ajouté, «nous avons soumis une observation au comité scientifique qui a également, sur la base de documents de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), pris une décision d’interdire ces couloirs de désinfection». «Une note a été adressée le 7 juin dernier, dans ce sens, aux directeurs de la Santé des différentes wilayas afin de retirer et d’interdire l’utilisation de ces couloirs», a fait savoir Dr Fourar.

