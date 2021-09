Selon les dernières cotations hebdomadaires, du 12 au 19 septembre, livrées par la Banque d’Algérie, 1 usd s’échange à 134,32 DZD à l’achat et à 142,52 DZD à la vente, au niveau des guichets de banques. La semaine précédente, les mêmes établissements bancaires achetaient la devise américaine à 136,07 DZD et la vendaient à 136,09. De son côté, l’Euro s’échange à 158,87 DZD à l’achat et à 168,58 DZD à la vente, en hausse par rapport à la cotation de la semaine dernière.

La dépréciation du dinar algérien se poursuit donc face aux principales monnaies étrangères. Notamment face au dollar américain qui ne cesse de marquer des points au détriment de la monnaie nationale, dont la chute ne s’arrête plus. Après une année 2020 qui l’avait vu reculer de 5,9% par rapport à la devise américaine, le dinar est en train d’inscrire son évolution dans cette même logique pour l’année 2021, aussi bien face au dollar que face aux principales devises. Et le nouveau record de baisse affiché hier sur le tableau de change de la BA rapproche le DZD de son taux fixé par la loi de finances complémentaire 2021, à savoir 142,20 dinars pour 1 dollar.

Cette évolution se fait ressentir lourdement chez le citoyen, dont le pouvoir d’achat se trouve malmené par la hausse des prix. Celle-ci est justifiée par plusieurs paramètres dont la faiblesse de la monnaie DZ devant les monnaies étrangères, notamment le dollar américain et l’euro, qui servent à l’importation de nombreuses matières et intrants ou produits finis.

Sur le marché parallèle, les cambistes poursuivent leur activité en comptant sur des jours meilleurs après la décision des pouvoirs publics d’ouvrir davantage les frontières et de renforcer les dessertes aériennes entre l’Algérie et les pays étrangers en les portant à 32 vols par semaine. Mais les monnaies étrangères conservent leur force sur le marché noir où le dollar est également le plus en vue en termes de records établis ces dernières semaines, culminant au-dessus des 181 DZD à la vente contre 179 DZD à l’achat. Quant à la monnaie européenne, elle valait hier 212,5 DZD à l’achat contre 213,5 DZD à la vente. n

