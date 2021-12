Par Khaled Remouche

Le constat amer du chef de l’Etat concernant la corruption, la bureaucratie, l’accès au foncier démontre que l’Algérie n’a pas beaucoup avancé dans ces domaines au cours des deux premières années du mandat du chef de l’Etat. Le premier magistrat du pays a cité en ce sens le blocage de centaines de projets d’investissement pour des raisons bureaucratiques. Il a illustré cette situation par un exemple frappant : «Il est inadmissible qu’un investisseur qui a investi des dizaines ou des centaines de milliards de centimes doit attendre longtemps la remise d’un document administratif qui lui permet de mettre en service son projet, pourtant créateur d’emplois et de richesses.» Il a laissé entendre que, dans certains cas, des agents de l’administration font patienter l’opérateur pour pouvoir obtenir une «tchipa» en contrepartie de la délivrance du fameux sésame. Raison pour laquelle le chef de l’Etat a invité les opérateurs, dont les projets d’investissement sont bloqués, à solliciter le médiateur de la République. Cette instance dispose d’un bureau créé à cet effet. L’autre annonce consiste en la levée du gel de 356 demandes d’investissement. Ce déblocage permettra la création de 75 000 emplois. Concernant le foncier, le chef de l’Etat a annoncé la création d’une agence spécialisée qui facilitera aux investisseurs l’accès à des assiettes foncières dans un court délai. Ce qui suppose que le problème d’accès au foncier industriel n’est pas toujours réglé en dépit de l’existence notamment d’importantes surfaces dormantes dans les zones industrielles. L’aspect positif du discours de l’Etat est qu’il secoue le cocotier et exige la concrétisation de ce dégel dans des délais très courts.



Substitution et superposition de structures spécialisées

Mais au-delà des aspects positifs de ces annonces et de leur impact important sur la croissance, si elles sont traduites sur le terrain, il convient ici de souligner que la création de structures spécialisées à la place d’autres structures similaires ou la superposition de structures pour lutter contre un phénomène ou pour développer une activité économique pose un véritable problème de gouvernance.

Faut-il à chaque fois qu’il y a problème créer une nouvelle structure ? Une agence du foncier avait été créée, l’Aniref. Ce n’est pas parce que l’Aniref a rencontré des problèmes de gestion et de grandes difficultés à réaliser de nouvelles zones industrielles qu’il faille la dissoudre. Il aurait suffi, estiment des observateurs, de la renforcer en moyens humains qualifiés, d’améliorer sa gouvernance pour qu’elle soit plus efficace. Dans une situation où l’Algérie vit des difficultés budgétaires, la création d’une multitude de structures sans s’assurer qu’il existe déjà des structures similaires a un coût qui n’est pas évalué. A première vue, cela risque de grever le budget de l’Etat. Prenons le cas des énergies renouvelables, le gouvernement a décidé de créer une société spécialisée appelée Shems, alors qu’il existe une société similaire, Neal. Au lieu de profiter de l’expérience de cette société, de la renforcer de manière à ce qu’elle soit plus efficace, on efface tout et on recommence. Tous ces changements ne semblent guère judicieux dans la mesure où dans cette affaire, la capitalisation des connaissances fait défaut. Les changements entraînent la déperdition des compétences qui s’éparpillent au lieu de se regrouper dans une entité qui, forte de ses ressources humaines, est susceptible de faire avancer plus rapidement et de manière adéquate le développement des énergies renouvelables. Ainsi la société spécialisée dans le foncier et Shems ont émergé sur les décombres de l’Aniref et de Neal. Une logique qui fait perdre à l’Algérie beaucoup d’argent et de temps. <

