Un vol Pékin-Alger, dont l’arrivée est prévue ce lundi, a été programmé par la compagnie nationale Air Algérie afin de rapatrier des ressortissants nationaux établis en Chine, a indiqué lundi à Alger le P-dg de la compagnie aérienne, Bakhouche Allèche (photo). « Près de 130 ressortissants algériens sont attendus cet après-midi à Alger à bord de ce vol« , a fait savoir le même responsable dans une déclaration à l’APS. M. Allèche a souligné que l’ensemble des dispositions sur l’aspect sanitaire ont été prises par la compagnie nationale dans le cadre de ce vol devant atterrir à Alger dans l’après-midi. Selon lui, un dispositif a été mis en place par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière au niveau de l’aéroport international Houari Boumediene afin de prendre en charge dans les conditions requises les ressortissants algériens rapatriés de Chine. La liaison aérienne entre Alger et Pékin avait été interrompue, le 3 février dernier par mesure préventive temporaire en raison de la propagation du nouveau Coronavirus, avait indiqué à l’APS le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi. Pour rappel, 31 Algériens et 17 ressortissants tunisiens, libyens et mauritaniens avaient été rapatriés le 3 février dernier à Alger en provenance de Pékin (Chine) à bord d’un vol dépêché sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Articles similaires