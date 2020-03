Plusieurs journaux tunisiens ont annoncé hier, mardi, qu’ils cesseraient de publier temporairement, leur versions papiers conformément à la décision de la quarantaine globale dans le pays, qui a été mise en œuvre pour faire face à l’épidémie du nouveau virus Corona (Covid-19). Ce mercredi plusieurs parmi eux n’étaient pas disponible sur les étals. Ainsi, Dar Al-Anwar a décidé de cesser d’imprimer ses trois journaux, « Al-Shorouk » (quotidien arabophone), « Le Quotidien » (quotidien francophone) et « Al-Anwar » (hebdomadaire arabophone). Dar Al-Sabah a également décidé de suspendre ses trois publications Al-Sabah (quotidien arabophone), Loton (quotidien francophone) et «Al-Sabah Weekly» (hebdomadaire arabophone) pour les mêmes raisons.

Pour rappel, la Fédération tunisienne des directeurs de journaux avait appelé, lundi, à la suspension de l’édition et de la publication des journaux en papier « en prévention des dangers et en protection des travailleurs et ce, en exécution des mesures présidentielles et gouvernementales relatives au confinement sanitaire général, en vue de faire face à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19)« .