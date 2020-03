La société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) a annoncé des mesures particulières au profit de ses clients dans le cadre de la prévention contre la propagation du Coronavirus, à savoir le signalement des pannes techniques et le règlement des factures à distance, indique un communiqué de la société. « Compte tenu de la situation actuelle que vit le pays concernant le Coronavirus (Covid-19), la Sonelgaz informe son aimable clientèle que dans le cadre de la préservation de leur sécurité et de leur santé, le numéro 3303 est mis à leur disposition afin de signaler, à partir de leur domicile ou d’ailleurs, toute panne technique relative à l’électricité ou au Gaz« , note le communiqué. Ce numéro est mis à la disposition des citoyens 24/7, précise le communiqué, ajoutant que des équipes techniques sont mobilisés pour intervenir directement pour réparer toute panne à tout moment. Par ailleurs, la Sonelgaz fait savoir que le clients pourront également procéder au règlement de leurs factures via le site électronique « www.sadeg.dz », sans avoir à se déplacer au niveau des agences commerciales notamment lors de cette conjoncture exceptionnelle.

