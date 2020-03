La personne ayant diffusé de «fausses informations» sur les réseaux sociaux faisant état que certaines personnes avaient fui le site de confinement au complexe des «Andalouses», a été identifiée et sera traduite devant la justice, a-t-on annoncé par les services de la wilaya. Les services de la Gendarmerie nationale ont identifié l’auteur de la vidéo qui a «semé des troubles à l’opinion publique en diffusant de fausses informations, dans le but de semer la confusion et de compromettre la crédibilité de l’action des autorités», a-t-on souligné dans un communiqué, notant que la personne en question sera présentée devant la justice. «Toutes les informations et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux évoquant l’évasion ou la sortie de certaines personnes mises en confinement sanitaire au complexe des Andalouses, au tire des mesure préventives pour éviter la propagation de l’épidémie de coronavirus, sont fausses et infondées», a soutenu le communiqué. La même source a rappelé que tous les ressortissants algériens provenant de l’étranger sont mis en confinement sanitaire au complexe des Andalouses et autres hôtels, font objet de vérifications périodiques quant à la présence de chaque individu, indique-t-on de la cellule de suivi mise en place pour suivre les conditions de confinement et la qualité de la prise en charge. Deux ressortissants parmi les 646 résidents au complexe des «Andalouses» ont été évacués vers deux hôpitaux publics pour leur fournir la prise en charge sanitaire. Pour rappel, les autorités ont décidé de transférer les 646 passagers provenant de Marseille à bord du navire «Djazaïer 2» en confinement sanitaire au complexe des «Andalouses» le 18 mars pour une durée de 14 jours comme mesure préventive contre l’épidémie de coronavirus qui se propage dans le

Monde. (APS)

