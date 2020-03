La Fédération algérienne de natation (FAN) a annoncé dimanche le report des Championnats maghrébin et d’Afrique Zone 1 des jeunes, initialement prévus à Alger entre le 1er et le 4 avril, à des dates ultérieures, en raison du nouveau coronavirus (Covid-19). Au terme de sa réunion ordinaire tenue samedi, le Bureau fédéral de la FAN a pris cette décision à l’unanimité des membres présents, «dans le souci de prévenir toute probable propagation du coronavirus sévissant actuellement à travers le monde», explique l’instance. ‘’Je salue le haut sens de responsabilité des membres du Bureau fédéral. Quand bien même nous sommes tous dans le regret d’annoncer ce report, il est évident que la sagesse et la priorité accordée en toutes circonstances à la santé des nageuses et des nageurs doivent prévaloir’’, a déclaré le président de la FAN, Mohamed Hakim Boughadou, sur la page Facebook de la fédération. Les nouvelles dates des deux compétitions seront communiquées «en temps opportun», indique-t-on de même source.

