Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a annoncé dimanche le report, à compter du lundi 16 mars, de toutes les manifestations sportives (championnats et coupes), toutes disciplines confondues, jusqu’au 5 avril, dans le cadre des mesures de prévention face au nouveau coronavirus. « Il a été décidé également la fermeture de toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril, sauf pour les athlètes qualifiés aux jeux Olympiques de Tokyo-2020 et ceux engagés dans les tournois qualificatifs, en concertation avec leurs fédérations et les services habilités du MJS« , souligne la même source dans un communiqué. Les activités liées à la mobilité des jeunes et autres jumelages entre les auberges de jeunes sont aussi concernées par cette mesure, au même titre que les manifestations et activités de jeunesse, festivals, rencontres, expositions et salons prévus au niveau local, régional et national. « Le report concerne également les activités et sorties en plein air ainsi que l’organisation des assemblées générales des structures d’animation sportives« , conclut le communiqué du MJS.

