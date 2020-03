Le ministère de l’Education nationale a décidé le report de l’épreuve de l’éducation physique et sportive pour les candidats libres concernés par les examens du brevet de l’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat, et ce dans le cadre de la prévention contre le Coronavirus, indique lundi un communiqué du ministère. « Dans le cadre des mesures préventives pour contenir l’expansion du Coronavirus (COVID-19), le ministère de l’Education nationale a décidé le report à une date ultérieure de l’épreuve de l’éducation physique et sportive prévue du 19 mars 2020 au 4 avril 2020 pour les candidats libres concernés par les examens du BEM et du Baccalauréat, session 2020« , précise la même source.

Articles similaires