Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a annoncé, dimanche dans un communiqué, le réaménagement des horaires du confinement partiel à domicile dans trois communes de la wilaya de Tamanrasset, de 17h00 au lendemain à 05h00 et ce, pour une durée de 15 jours, à compter de demain, lundi. Cette mesure, décidée conséquemment à l’évolution de la situation épidémiologique dans cette wilaya, concerne les communes d’In Salah, Fouggara Ezzoui et d’In Ghar, précise la même source. Ce confinement partiel impliquera pour les communes suscitées un arrêt total de l’ensemble des activités commerciales, économiques et sociales y compris la suspension du transport des voyageurs et la circulation des voitures. Cette mesure intervient « en application des dispositions du décret exécutif 20-168 du 29 juin 2020 portant prorogation du confinement partiel à domicile et renforcement du dispositif de lutte contre l’expansion de la Covid-19, notamment son article 3 obligeant Mesdames et Messieurs les Walis, lorsque la situation sanitaire l’exige, de procéder au confinement partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs localités, communes ou quartiers connaissant des foyers ou des clusters de contamination », a conclu le communiqué.

