Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de retour de Pékin, a annoncé mercredi qu’il allait à nouveau convoquer jeudi le comité d’urgence sur le coronavirus apparu en Chine, afin de déterminer si l’épidémie constitue ou non une alerte internationale. «J’ai décidé de réunir à nouveau demain le Comité d’Urgence du Règlement sanitaire international sur le nouveau coronavirus (2019-nCoV) pour me conseiller sur la question de savoir si l’épidémie actuelle constitue une urgence de santé publique de portée internationale», a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un tweet. «La plupart des plus de 6 000 cas du nouveau coronavirus se trouvent en Chine – seulement 1%, soit 68 cas, ont été enregistrés à ce jour dans 15 autres pays. Mais une transmission interhumaine a été enregistrée dans 3 pays en dehors de la Chine», a-t-il ajouté, indiquant que «ce risque de propagation mondiale est la raison pour laquelle j’ai convoqué le CE (Comité d’urgence)». C’est la deuxième fois que le directeur de l’OMS convoque le comité d’urgence sur ce nouveau coronavirus qui, depuis son apparition fin décembre en Chine, a fait 132 morts. La semaine dernière, l’agence spécialisée de l’ONU avait estimé qu’il était «trop tôt» pour décréter l’alerte mondiale. Le président du comité d’urgence, Didier Houssin, avait indiqué aux médias que les experts du comité étaient très divisés sur la question. L’OMS n’a jusqu’ici utilisé le terme d’«urgence de santé publique de portée internationale» que pour de rares cas d’épidémies requérant une réaction mondiale vigoureuse, dont la grippe porcine H1N1 en 2009, le virus Zika en 2016 et la fièvre Ebola, qui a ravagé une partie de l’Afrique de l’Ouest de 2014 à 2016 et la République démocratique du Congo depuis 2018. L’annonce de la nouvelle réunion de l’OMS intervient alors que les cas recensés dépassent désormais le nombre d’infections enregistrées lors de l’épidémie de Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003, un précédent coronavirus qui avait contaminé en Chine 5 327 personnes.

Le Sras avait fait 774 morts dans le monde, dont 349 en Chine continentale. Si l’essentiel des contaminations par le nouveau virus a eu lieu en Chine, une quinzaine de pays sont également touchés. «Les personnes qui ont contracté le nouveau coronavirus présentent un large éventail de symptômes.

Parmi les cas connus, la plupart des personnes présentent des symptômes légers, mais environ une personne sur cinq souffre d’une maladie grave, telle qu’une pneumonie et une insuffisance respiratoire», a relevé Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dimanche, le directeur de l’OMS s’est rendu en Chine pour y rencontrer des représentants du gouvernement et des spécialistes de la santé. Il a indiqué mercredi avoir eu des «entretiens francs avec le président chinois Xi Jinping, qui a mis sur pied une réponse nationale monumentale».

Articles similaires