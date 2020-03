«L’Afrique devrait se réveiller, mon continent devrait se réveiller» a lancé ce mercredi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’érythréen, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse virtuelle. Un avertissement aux pays africains devant l’ampleur du danger nouveau coronavirus qu’il a qualifié d’ « ennemi de l’humanité« . Le patron de l’OMS soulignera également que l’Afrique devait se préparer au « pire ».



Tedros Adhanom Ghebreyesus

Des perspectives alarmantes que visiblement il ne pouvait pas s’empêcher de lâcher après avoir donner un état des lieux: « Plus de 200 000 cas ont été signalés à l’OMS et plus de 8 000 personnes ont perdu la vie », dont un enfant, avait-il déclaré en précisant que plus de 80% des cas ont été recensés en Europe et dans le Pacifique occidental. Mais la pandémie prend de plus en plus d’ampleur et le nombre de cas de coronavirus en Afrique augmente rapidement. Avant minuit, mardi 17 mars, il était de 462 sur l’ensemble du continent.

L’Afrique a été tardivement affectée par la pandémie, mais le nombre de cas a rapidement augmenté. On comptait, mardi 17 mars avant minuit, 462 cas sur l’ensemble du continent. Ce qui amène Tedros Adhanom Ghebreyesus à accentuer ses avertissements: « le meilleur conseil pour l’Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd’hui ».