Depuis la propagation du coronavirus, plusieurs grands distributeurs internationaux de cinéma ont pris la difficile décision de reporter ou même d’annuler la sortie officielle de leurs films, très attendus par un large public au niveau mondial, et cela à la suite de la décision prise par les gouvernements de fermer toutes les salles de cinéma et ainsi interdire le rassemblement de plus de cent personnes. Il s’agit en outre de célèbres films, à l’instar de «No Time to Die» ou «Mourir peut attendre», dernier long-métrage en date de la saga d’espionnage et réalisé par Cary Fukunaga, devait initialement sortir dans les salles américaines et européennes le 8 avril prochain. Mais, en raison de l’épidémie de coronavirus, la sortie du nouveau James Bond est repoussée au mois de novembre 2020. Le très attendu «Fast and Furious – F9», dont la sortie est prévue pour le mois de mai prochain, a été reporté d’une année entière. Mettant en scène Vin Diesel, John Cena et Charlize Theron, F9. Le lancement aura donc lieu en avril 2021. Le film italo-franco-britannique «Pinocchio» réalisé par Matteo Garrone, adapté en live action du célèbre dessin animé qui porte le même titre, dont la sortie prévue pour le 18 de ce mois, a été également reporté sans donner une date précise de sa prochaine sortie.

«Sans un Bruit 2», la suite du thriller «Sans un Bruit» qui avait fait un grand tabac dans le monde, le deuxième volet aurait dû sortir au cinéma le 18 mars prochain et a été aussi reporté. Ce deuxième volet est toujours réalisé par John Krasinski et met toujours en scène sa femme, Emily Blunt aux côtés de Cillian Murphy, star de la série Peaky Blinders, qui rejoint le casting. D’autre part, les amateurs de films Disney auraient dû pouvoir découvrir une version live de «Mulan», réalisé par Niki Caro, dès le 25 mars 2020. Ce film pas du tout destiné aux enfants, puisqu’il devrait être interdit au moins de 13 ans lors de sa sortie en salle aux Etats-Unis, a été reporté à une date ultérieure. Il est aussi question du report de la sortie mondiale du film «Les Trolls», cette nouvelle aventure, les petites créatures pleines de joie et d’amour découvrent qu’il existe d’autres sortes de trolls pas toujours aussi enjoués qu’eux qui auraient dû être sur grand écran dans de nouvelles aventures pleines de paillettes et de chansonnettes dans un long métrage d’animation. Il est aussi question du grand film «Bloodshot», l’adaptation sur grand écran des comiques du même titre aurait dû sortir au cinéma le 25 mars 2020 avec Vin Diesel dans le rôle de Ray Garrison. La liste s’allonge avec le film «Affamés», qui devait initialement sortir le 17 avril. Cette nouvelle production de Guillermo del Toro, réalisée par Scott Cooper est reportée à une date ultérieure non encore précisée. n

Articles similaires