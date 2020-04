Le président iranien Hassan Rohani a appelé samedi les établissements de santé de son pays à intensifier leurs efforts pour produire le vaccin contre le COVID-19. Il a indiqué avoir ordonné au ministère de la Santé et à la vice-présidence pour la science et la technologie de concentrer leurs efforts sur le développement d’un vaccin contre le nouveau coronavirus, selon l’agence de presse Tasnim. De même, les entreprises nationales du savoir et les centres de recherche dans les universités de sciences médicales devraient être soutenus pour synthétiser les médicaments contre le virus, mettre au point des méthodes d’essai pour diagnostiquer la maladie et produire un vaccin contre le COVID-19. « Compte tenu des capacités scientifiques des experts de notre pays, atteindre l’objectif ne serait pas hors de portée« , a-t-il estimé. Les autorités iraniennes ont annoncé en date de samedi 70.029 cas confirmés de COVID-19, dont 4.357 décès.

Articles similaires