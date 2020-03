L’Entreprise nationale de transports maritime des voyageurs (ENTMV) a décidé de suspendre temporairement toutes ses traversées maritimes en raison du niveau de propagation du coronavirus, a-t-elle indiqué samedi dans un communiqué. L’ENTMV a décidé de « suspendre temporairement toutes ses traversées maritimes en raison du niveau de propagation du coronavirus et de son intensité dans les pays où escalent ses car-ferries et des risques certains de contagion », a précisé la même source. Ce gel des traversées maritimes s’étalera jusqu’à l’amélioration de la situation pandémique, ajoute le document. Des traversées de rapatriement au profit des passagers bloqués en France et en Espagne seront programmées au besoin, a assuré l’entreprise.

