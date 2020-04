Le trafic aérien mondial a enregistré en mars la plus forte baisse de son histoire récente avec une chute de 52,9% par rapport à la même période de l’année dernière, retombant au niveau de 2006, a annoncé mercredi l’Association internationale du transport aérien (Iata). « La demande, mesurée en kilomètres-passagers payants (RPK), a plongé de 52,9% par rapport à il y a un an. Il s’agit de la plus forte baisse de l’histoire récente » des compagnies aériennes, a précisé dans un communiqué l’Iata dont les 290 compagnies aériennes membres sont durement frappées par les fermetures de frontières décidées partout dans le monde pour freiner la propagation du coronavirus.

Lire l’article de « Reporters »: « Crise liée au coronavirus: « Air Algérie » se prépare au plus dur »

« Mars a été un mois désastreux pour l’aviation. Les compagnies ont progressivement ressenti l’impact croissant des fermetures de frontières et des restrictions de circulation, y compris sur les marchés intérieurs, liées au coronavirus« , a commenté le directeur général de l’Iata, Alexandre de Juniac, cité dans le communiqué. « La demande a été au niveau de celle de 2006, mais nous avons le double en flotte et en employés« , a-t-il noté. « Pire, a-t-il poursuivi, nous savons que la situation s’est encore détériorée davantage en avril et la plupart des signaux sont en faveur d’un lent rétablissement« .