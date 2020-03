La propagation du coronavirus en Europe a des conséquences sanitaires mais également économiques. Selon le média espagnol El Confidencial, le Real Madrid perd 100 000 d’euros par jour avec la fermeture du stade Santiago Bernabéu décrétée jeudi dernier. En effet, le stade madrilène est le deuxième lieu le plus visité de la capitale espagnole derrière le musée du Prado. Chaque année, il accueille 1,3 million de visiteurs pour une moyenne de 3500 personnes par jour (ndlr : 25 euros pour les adultes, 18 euros pour les enfants, école et autres groupes).

Dans ces pertes colossales, il faut également compter les très nombreux achats de maillots qui s’ensuivent à la fin des visites, qui peuvent avoir lieu tous les jours de la semaine. En effet, hormis le 25 décembre et le 1er janvier, le stade Santiago Bernabéu et sa boutique officielle restent ouverts tous les jours de l’année. Cette fermeture a également des conséquences pour le tourisme car de nombreuses agences de voyage proposent la visite de Bernabéu dans leur catalogue.

Lors de la dernière assemblée des membres délégués du Real Madrid qui a eu lieu le 15 septembre dernier, Florentino Perez a notamment mentionné les revenus générés par le marketing (et notamment les visites du stade) qui participent activement à la bonne santé financière des Merengue. Soit environ 296 millions d’euros pour la saison 2018-19. Avec ce manque à gagner colossal, c’est tout le Real Madrid qui va prier pour que la compétition reprenne au plus vite.

