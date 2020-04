Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a représenté l’Algérie à la réunion de l’UNAF (Union Nord Africaine de football), qui s’est tenu hier, avec la FIFA, sur les aspects juridiques et autres sujets d’actualité qui concernent l’après confinement, en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19), indique un communiqué de l’instance fédérale.

Outre l’Algérie, les quatre autres membres de l’UNAF, à savoir le Maroc, la Tunisie, la Libye et l’Egypte participent également à la réunion en visio-conférence. La réunion est présidée par le Directeur régional de la division Associations de la FIFA pour l’Afrique et les Caraïbes, Veron Mosengo-Omba.

Pour rappel, la compétition est à l’arrêt depuis plusieurs semaines à cause du confinement et des mesures de prévention prises par les autorités publiques. Un groupe de travail a été mis en place par les responsables du football national afin d’y trouver des solutions.

