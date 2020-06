Le président de la commission médicale de la fédération algérienne de football (FAF) Djamel-Eddine Damerdji, a prévenu vendredi qu’il existait un risque de contamination, en cas de reprise de la saison footballistique, suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19). «Oui, il y a un risque réel de contamination dans le cas ou le championnat reprendrait ses droits. Les joueurs sont en contact avec la société, et ils peuvent transmettre le virus le jour du match, notamment par des gouttelettes», a indiqué Damerdji.

La saison footballistique 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en raison du COVID-19, reprendrait ses droits après «la levée du confinement et autorisation de rassemblements», comme décidé lors de la récente réunion du Bureau exécutif de la Fédération algérienne de football (FAF). «Il doit y avoir des tests rapides de dépistages au sein des clubs, c’est l’une des mesures retenues dans le protocole sanitaire que nous allons transmettre au Ministère de la jeunesse et des sports (MJS). Nous sommes dans l’attente du rapport du Conseil scientifique pour déposer ledit protocole au niveau du département ministériel», a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner : «Nous devons savoir normalement vivre avec le virus, tout en respectant les mesures de prévention sanitaires et gestes barrières».

La chaleur, l’autre handicap

Au sujet d’une éventuelle reprise de la compétition en plein été, et le risque de jouer en diurne dans des stades non dotés d’un éclairage, le président de la commission médicale a indiqué que «cette question relève des prérogatives des gestionnaires des enceintes sportives», tout en en soulignant que «la Ligue de football professionnel (LFP) va certainement prendre cet aspect en considération. Fournir des efforts intenses sous une grosse chaleur est à éviter».

Enfin, Djamel-Eddine Damerdji a révélé avoir pris en considération, dans le protocole sanitaire, «le risque d’une éventuelle deuxième vague du nouveau coronavirus», qui peut remettre en question la reprise du championnat, tout en insistant sur les ondes de la radio nationale qu’une reprise «est tributaire de l’accord des pouvoirs publics et autorisations des rassemblements».

Au cours de sa dernière réunion, le Bureau fédéral de la FAF a maintenu la feuille de route initialement établie le 30 avril dernier, qui consiste à poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur une période de 8 semaines, après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs publics. Il s’ensuivra une phase de repos total d’au moins une semaine aux joueurs puis une autre active d’un mois qui amorce le début de la période d’enregistrement. Ce n’est qu’après cette phase que la nouvelle saison débutera à une date à arrêter ultérieurement. n

