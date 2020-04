Alors que la Coupe d’Afrique des nations 2021 n’est pas certaine de se dérouler en janvier prochain, l’international algérien Adlène Guedioura estime que la Confédération africaine de football (CAF) ferait mieux de rendre incessamment sa décision quant au déroulement de la compétition. Le Fennec ne trouve pas trop recommandé de la jouer au vu des conditions sanitaires actuelles.

Le milieu de terrain des « Verts » n’a même pas écarté le scénario catastrophe à savoir l’annulation pure et simple de l’épreuve. « Je ne serais pas surpris si le tournoi et reporté ou annulé pour être honnête. Il faudra discuter de ça. L’organisation de cette édition de la CAN sera très compliquée », estime-t-il dans des déclarations accordées à BBC.

La propagation du coronavirus, devenu une pandémie mondiale, est venue chambouler les calendriers sportifs national, continental et international. D’ailleurs, les matchs des éliminatoires de la CAN-2021, qui devaient se dérouler en mars dernier (3e et 4e journées), ont dû être décalés à une date ultérieure. Jusqu’à ce jour, l’instance confédérale africaine n’a pas pu reprogrammer ces rencontres sachant qu’il reste trois date FIFA. Celle de juin étant, pour rappel, d’ores et déjà annulée par la structure planétaire de la balle ronde. Cela réduit la marge de manœuvre de la CAF qui va devoir essayer de terminer les qualifications en octobre tout au plus. Pour l’ancien sociétaire de Wolverhampton et Middlesbrough « la santé des gens passe avant tout. Il ne sera pas facile pour la CAF de mener à terme son épreuve qualificative dans les conditions actuelles.»



L’épreuve meilleure en été

Toujours pour ce qui est de son avis sur l’organisation de l’épreuve biennale, le Champion d’Afrique en titre avec l’Algérie pense que la date estivale est la meilleure solution pour les organisateurs. A vrai dire, la CAF s’est retrouvée contrainte d’avancer la séquence 2021 pour l’hiver en raison de la Coupe du Monde des clubs FIFA de la même année. L’organe qui gère la balle ronde africaine avait cédé face à la pression d’Infantino qui voulait lancer le « Mundialito » dans sa nouvelle version avec 24 clubs. « Au début, ils ont voulu la jouer en été. Après, ils ont décidé que ce soit en hiver », rappelle le Dz en notant que « maintenant, il y a le coronavirus qui rend les choses plus complexes et pourrait compromettre la campagne qualificative.» Celui qui évolue à Al-Gherafa juge qu’« il est préférable de la faire jouer en été dans tous les cas. La meilleure CAN c’était celle de l’été dernier. Et je ne dis pas ça parce que nous l’avion gagnée. Avec la CAN en janvier, en plein milieu de la saison, les joueurs sont obligés de revenir directement dans leurs clubs. Cela augmente le risque de blessure mais aussi l’éventualité de perdre sa place.» Ce dernier constat est surtout valable pour des joueurs qui ne sont pas des vedettes : « si tu n’es pas Salah, Mahrez ou Mané, si tu es un joueur qui doit tout le temps se barree pour sa place, l’entraîneur pourrait prendre quelqu’un d’autre à ta place pendant que tu joues la CAN. Et cela pourrait être définitif.» L’argumentaire du colosse de l’entre-jeu d’El-Khadra tient largement la route et il a été vérifié à travers les années précédentes. C’est pour cela que la CAF a décidé de recaser la compétition continentale en été. L’opus 2021 devrait se jouer en hiver parce que les conditions météorologiques au Cameroun ne sont pas idoines entre juin et juillet. A partir de la CAN-2023, le tournoi sera casé lors de la période estivale. Reste à savoir quel sort sera réservé à la cuvée-2021.