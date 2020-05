Le FC Barcelone a mis en vente lundi des masques aux couleurs du club pour se protéger du Covid-19 au prix de 18 euros la pièce. Il existe en trois tailles, enfant (3-6 ans). junior (7-12) et adulte, et est lavable 40 fois. Les masques du Barça sont fabriqués localement, dans un atelier situé à Mataro, une ville située à une trentaine de kilomètres de Barcelone, et sont composés à 100 % en coton biologique. Son utilisation maximale recommandée par le fabricant est de 8 heures après chaque lavage.

