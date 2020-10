Le match amical prévu ce soir entre la Gambie et la Guinée à Albufeira, au sud du Portugal, a été annulé à la demande de la fédération guinéenne en raison de plusieurs cas de Covid dans la sélection. « Avec plusieurs joueurs testés positifs et les cas de blessure, le Syli National a désormais un effectif de moins de 11 joueurs disponibles, dont un seul gardien de but », écrit la Fédération dans un communiqué sur Facebook, sans préciser qui sont les joueurs positifs.

La sélection entraînée par Didier Six avait gagné samedi au même endroit contre le Cap-Vert (2-1). Parmi les joueurs retenus pour ces matches, figuraient les défenseurs Saïdou Sow (St-Etienne), Florentin Pogba (Sochaux, L2) et Ousmane Kanté (Paris FC, L2).

