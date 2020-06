Les autorités afghanes ont déclaré s’attendre à «une catastrophe» face à l’épidémie du coronavirus, alors que l’Afghanistan commence à manquer de lits d’hôpital. L’Afghanistan a enregistré officiellement 761 nouveaux cas de Covid-19 sur les dernières 24h, portant le total à 19.551. «Quasiment tous nos lits (d’hôpital) sont occupés, nous n’aurons bientôt plus aucune capacité d’accueil, a déclaré samedi aux journalistes le ministre de la Santé Ahmad Jawad Osmani. Selon des responsables, le nombre de cas s’avère supérieur à celui attendu, y compris à Kaboul, l’épicentre de l’épidémie à laquelle le pays ravagé par quatre décennies de guerre risque de ne plus pouvoir faire face. «On s’attend à une catastrophe», a renchéri, à la même conférence de presse, le gouverneur de Kaboul Mohammad Yakub Haidary. Dans la seule capitale, il a estimé qu’il pourrait y avoir un million de personnes touchées par le virus. Jusqu’à présent, le nombre officiel de décès dus au virus pour l’ensemble du pays est de 327. Un nombre qu’il considère comme largement inférieur à la réalité. «Nous avons des informations faisant état de morts suspectes, de gens enterrant des corps de nuit», a-t-il déclaré. «Nous remplissons 10 à 15 ambulances de corps chaque jour», a-t-il poursuivi. Les autorités ont officiellement placé le pays en confinement, mais celui-ci est très largement ignoré. Le ministre de la Santé a toutefois annoncé qu’à partir de dimanche des mesures plus strictes seraient mises en place, notamment avec le port du masque et le respect de la distanciation, pour les trois mois à venir. L’Afghanistan n’a les moyens de tester que de 10 à 20% des personnes soupçonnées d’avoir attrapé le virus, ont reconnu les autorités. Et selon l’ONG International Rescue Committee (IRC), le nombre de cas a été multiplié par huit au mois de mai. L’Afghanistan n’est pas en mesure de dépister 80% des cas suspects de coronavirus enregistrés chaque jour, mettent en garde des responsables.

Articles similaires