L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) a décidé de reporter la délivrance des affectations via son site électronique pour éviter aux citoyens le déplacement aux services de la Direction générale et ses agences de wilaya, vu la conjoncture que traverse le pays, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, a annoncé l’Agence via son site électronique. « Après le déplacement des souscripteurs aux services de la Direction générale et à ses agences de wilaya, voire aux chantiers de réalisation vers lesquels ils ont été orientés suite au téléchargement des affectations, et eu égard à la situation que vit le pays en raison de la propagation du nouveau coronavirus, il a été décidé de reporter le téléchargement des affectations via le site électronique afin d’éviter les déplacements, les regroupements et le contact« , indique le communiqué. Cependant, l’Agence rassure ses souscripteurs que l’opération de préparation des décisions d’affectation programmée auparavant a été finalisée, selon la même source. Les souscripteurs seront informés lors de la reprogrammation de l’opération via le site électronique et la page facebook, a affirmé l’Agence, ajoutant qu’un numéro vert sera mis en service en début de la semaine prochaine pour tout autres renseignement.

