La Tunisie a décidé de suspendre immédiatement les prières dans les mosquées, de fermer les cafés à 16h00 tous les jours et d’interdire tous les rassemblements culturels, sportifs et économiques pour empêcher la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi le Premier ministre Elyes Fakhfakh, rapporte plusieurs médias locaux. Le gouvernement a également fermé ses frontières maritimes, suspendu tous ses vols en provenance et à destination de l’Italie, et réduit ses liaisons aériennes avec l’Egypte, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. La Tunisie compte 16 cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus, la plupart en provenance récente d’Europe. Aucun décès n’a été enregistré.

Articles similaires