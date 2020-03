La Fédération algérienne de judo (FAJ) a annoncé jeudi soir dans un communiqué publié sur sa page facebook officielle avoir décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’ensemble des compétitions régionales et nationales, à compter du 12 mars courant, en application des recommandations des pouvoirs publics et du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l’épidémie du coronavirus.

Articles similaires