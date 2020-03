Alors que les différentes instances footballistiques essaient de réajuster leurs calendriers sportifs en fonction de l’évolution du coronavirus, un virologue allemand a plombé l’ambiance en indiquant qu’« il n’est pas réaliste que la saison se termine.» Rien que ça !

Le diagnostic fait froid dans le dos. Surtout pour ceux qui étaient optimistes et excités à l’idée de pouvoir suivre bientôt les matchs de football. Jonas Schmidt-Chanasit, professeur à l’Institut Bernhard Nocht de Hambourg, s’est exprimé, jeudi à NDR (un media allemand), sur la situation sanitaire et le gel de la Bundesliga.

Pour le virologue, le verdict est tranché et la décision devrait être irrévocable : « Vous devez lui dire au revoir (à la Bundesliga, ndlr). Ce n’est pas réaliste que la saison se termine. Nous pouvons voir la situation actuelle en Europe et ce qui reste à venir. Et même si cela ne nous frappe pas mal (l’Allemagne ne comptait «que» 20 morts jeudi), cela ne veut pas dire que le football peut recommencer, car cela conduirait bien sûr à une aggravation significative de la situation. Cela signifie que nous parlons certainement d’une période qui sera atteinte au plus tôt l’année prochaine. »

Le huis clos n’est pas un remède

Les stades, qui drainent les foules, restent un vecteur dangereux pour la propagation de la pandémie. Plus il y a de monde, plus le risque de se passer le virus est élevé. Jouer à huis clos ? Cela ne serait pas non plus une solution pour permettre à la machine football de reprendre sans risque. Le spécialiste estime que « même une reprise à huis clos donnerait aux gens l’envie de se rencontrer pour regarder les rencontres.» Ce qui n’est pas totalement faux ou infondé sachant que la balle ronde encourage la convivialité et incite fortement à voir les rencontres entre amis.

Le sport à onze ne doit donc pas échapper à la vigilance comme le note Jonas Schmidt-Chanasit : «Il y a beaucoup de choses qui doivent être décidées avant. Ce qui est vraiment pertinent, comme les écoles. Les événements récréatifs doivent arriver à la toute fin, en particulier ceux qui provoquent potentiellement des rencontres entre les gens. Il ne faut pas sous-estimer cela dans le football.» L’expectative et le flou sont là pour une discipline à forte audience qui subit, comme de nombreuses autres disciplines relativement moins médiatisées, un confinement forcé. La situation et difficile à gérer car les pertes causées par cet arrêt brutal sont très conséquentes. Est-ce que les lobbys pèseront de leur force pour mener les différents championnats au bout dans l’optique de minimiser les pertes ? Cela n’est pas à exclure. L’UEFA fait des pieds et des mains afin d’aider les instances qui y sont affiliées pour terminer leurs championnats respectifs.

Aussi, il y a la Ligue des Champions et l’Europa League à sauver. Pour l’EURO-2020, il a été décalé d’une année pour tenter e laisser place aux compétitions domestiques pour qu’elles se poursuivent. Sacré puzzle!. n