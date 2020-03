« Nous informons tous les assurés sociaux, dont la validité de la carte Chifa devrait expirer le 31 mars, qu’elle sera valable jusqu’à fin avril 2020 » a indiqué le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans un communiqué daté de ce vendredi. La même source a appelé,tous les citoyens à éviter les déplacements aux sièges et aux agences des instances relevant du secteur à travers tout le territoire national, afin de renforcer la prévention et la protection contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Des applications ont été mises à la disposition des citoyens en vue de bénéficier à distance des prestations et services, tous les jours de la semaine et 24h/24h, a indiqué le ministère. « L’espace EL-HANAA » de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) permettra aux assurés et leurs ayants droit de bénéficier à distance des prestations offertes par la CNAS dont l’attestation d’affiliation, le suivi du remboursement des produits pharmaceutiques, le relevé des indemnités journalières relatives à l’assurance et le dépôt des doléances, a indiqué le communiqué. L’assuré peut accéder à cet espace soit en téléchargeant l’application électronique Android via la plateforme « Google Play store » puis écrire EL-HANAA, soit à travers le lien https:elhanaa.cnas.dz. Les travailleurs non-salariés et les patrons peuvent recourir aux services de télédeclaration et de télépaiement disponibles sur les liens suivants:

-La CNAS: https://teledeclaration.cnas.dz

-La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS): https://eservices.casnos.com.dz

-La Caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du BTPH (CACOBATPH): https:www.tasrihatcom.dz

Pour les demandes et les offres d’emploi, les inscriptions se feront sur la plateforme « wassit »: https://wassitonline.anem.dz