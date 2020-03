La Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) recommande à ses clients de privilégier ses services bancaires à distance pour éviter la contamination au coronavirus, en rassurant de la continuité du service au niveau de ses agences, a indiqué jeudi un communiqué de cette banque. Les agences de la BADR à travers le pays « demeurent ouvertes » dans le strict respect des consignes d’hygiène en application des instructions de prévention et de la lutte contre le Covid-19, ajoute la même source. Le retrait d’argent se fait tous les jours (24h/24) par le moyen de la carte interbancaire (CIB) à travers les guichets automatiques de billets (GAB) de la BADR, des banques de la place et ceux de la poste, assure-t-on encore. Outre le paiement des factures par internet, la banque rassure ses clients, détenteurs de cartes interbancaires, que le paiement des achats de biens et services peut s’effectuer par carte interbancaire chez les commerçants dotés de terminaux de paiement électronique (TPE). Le service de consultation du solde au niveau des GAB de la banque ou par internet à travers sa plateforme e-banking, est également assuré par la banque durant ces circonstances exceptionnelles, conclut le communiqué.

