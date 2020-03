Premier joueur touché par le Covid-19 en Allemagne, Luca Kilian voit le bout du tunnel. Quasiment guéri, le défenseur central de Paderborn de 20 ans est revenu sur cette période angoissante qu’il n’est pas prêt d’oublier.

C’est une saison bien morose que connait le SC Paderborn pour son retour dans l’élite du football allemand après des années de galères. Dernier de Bundesliga, le club du Nordrhein-Westfalen a aussi été l’un des premiers touchés par le coronavirus, en Allemagne. Diagnostiqué positif au Covid-19, le défenseur central Luca Kilian (13 matchs en Bundelsiga cette saison) a été le premier joueur de football du pays touché par la maladie. Et comme sur le terrain, l’international espoir a dû muscler son jeu pour lutter face à la maladie.

Contacté par le journal local Westfalen-Blatt, il est revenu sur un épisode qu’il n’est pas prêt d’oublier. «Ça a commencé le 10 mars avec une toute petite irritation dans la gorge. Le lendemain, j’ai eu des maux de tête, mais j’ai continué à m’entraîner. Le 12 mars, j’ai eu les premières bouffées de chaleur. (…) Et un jour plus tard, c’était vraiment fort avec de la fièvre et des forts tremblements. À ce moment-là, j’ai vraiment eu peur. Pour la première fois. Il a fallu quatre jours pour que la fièvre baisse et, à partir de là, je suis allé mieux de jour en jour.» a-t-il notamment déclaré au quotidien local.

Il appelle au respect des consignes sanitaires

Presque guéri, le joueur de Paderborn a lancé un appel sur la nécessité de respecter les consignes sanitaires et notamment de confinement. «Je suis sportif et en forme, mais j’ai dû lutter d’arrache-pied contre le virus. Pour les gens qui ont des pathologies, ça peut vraiment mettre en danger leur vie. Prenez les instructions des politiciens et des médecins au sérieux !»

Luca Kilian a notamment rappelé «de respecter les distances et les règles d’hygiène et de ne pas se rendre au Corona-Partys (ndlr. les Corona-Partys sont des rassemblements festifs de jeunes qui se sont multipliés un peu partout en Allemagne au cours de ces derniers jours)».

Alors qu’elle est officiellement suspendue jusqu’au 2 avril, la Bundesliga devrait, sauf surprise, poursuivre sa quarantaine.