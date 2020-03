La santé avant le football. John Obi Mikel a fait son choix. Alors que la Süper Lig turque se poursuit à huis clos, l’ancien joueur de Chelsea a décidé de résilier son contrat avec Trabzonspor lundi soir pour éviter de jouer dans des conditions sanitaires complètement défavorables. «La vie est plus importante que le football. Cette situation ne me met pas à l’aise. Je ne souhaite pas jouer dans ces conditions. Tout le monde devrait être chez soi, en famille, dans ces temps difficiles. La saison devrait être annulée», a expliqué le milieu nigérian sur son compte Instagram.

Le joueur de 32 ans a reçu de nombreux messages de soutien sur les réseaux sociaux. Et notamment Radamel Falcao, l’attaquant colombien arrivé à Galatasaray l’été dernier. «Tu as raison John, la vie est plus importante que le foot», a commenté l’ancien monégasque sur la publication du Nigérian. Sur son site officiel, Trabzonspor explique que les deux parties se quittent «d’un commun accord». Sous contrat jusqu’en juin 2021, l’ex-joueur de Chelsea se retrouve libre.

Dimanche dernier, le président de Trabzonspor, Ahmet Agoglu, évoquait sa crainte de voir la Ligue turque suspendue… pour éviter que le nombre de divorces n’augmente. «En Turquie, le football est ce qui permet aux gens d’évacuer leur stress, de s’amuser, d’occuper leur esprit, a-t-il expliqué. Si on suspend le championnat pour une durée aussi longue, d’ici un mois, on ne trouvera plus assez de juges pour prononcer les divorces.» John Obi Mikel a lui décidé d’acter le sien avec Trabzonspor.

