La Fédération camerounaise de football (Fecafoot) a annoncé, mardi sur son site officiel, l’arrêt définitif du championnat de l’actuelle saison (2019-2020), en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

La décision de la fin du championnat a été prise par le Comité exécutif de la Fecafoot, lors d’une réunion extraordinaire tenue en visioconférence.» Reporté depuis le mois de mars après avoir disputé 28 journée, le championnat de football du Cameroun prend fin aujourd’hui, à cause de la situation sanitaire dans le pays et afin de préserver la santé humaine» , a indiqué l’instance dans son communiqué.

Elle a annoncé également que le leader du championnat PWD Bamenda sera sacré champion et représentera le Cameroun lors de la prochaine édition de la Ligues des champions. La décision de suspendre définitivement les championnats a été appliquée à tous les niveaux, ainsi qu’au football féminin.

Articles similaires