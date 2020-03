L’Algérie a enregistré son troisième cas de décès par coronavirus (covid-19), une femme âgée de 51 ans dans la wilaya de Blida, a annoncé samedi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, rapporte l’APS. Le ministère fait état également de 10 nouveaux cas portant à 37 le nombre de cas confirmés. Les 10 nouveaux cas ont été enregistrés dans les wilayas de Blida (7), Tizi Ouzou (2) et un (1) Alger, précise la même source, annonçant en outre que 12 patients guéris qui étaient en isolement ont quitté l’hôpital. Le ministère de la Santé affirme que « l’enquête épidémiologique se poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts ».

