65 nouveaux cas du coronavirus (Covid-19), dont 4 décès, ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 367 et les décès à 25, a révélé, ce jeudi, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar. Parmi les quatre nouveaux cas de décès, deux ont été enregistrés à Constantine. Il s’agit d’un vieux âgé de 90 ans qui était en contact avec sa fille immigrée, et d’une femme âgée de 58 ans de retour de France. Les deux autres cas concernent respectivement une femme de 53 ans, de Tizi Ouzou, qui était en contact avec une proche immigrée et un ambulancier de l’EHS de Boufarik, a précisé le Pr. Fourar.

Articles similaires