Selon un nouveau bilan établi, ce lundi après-midi, par le pote-parole du Comité de suivi de l’évolution du coronavirus, le Pr Djamel Fourar, les cas atteints par la pandémie en Algérie s’élève à 230 cas, dont 29 enregistrés lors des dernières 24 heures. La même source indique qu’aucun décès n’a été enregistré depuis hier, dimanche. Sur les 230 cas positifs, 125 sont de la wilaya de Blida « soit 54% du nombre total » a indiqué le Pr Fourar lors d’une conférence de presse. En ajoutant que « 45% des cas confirmés varient leur âge entre 25 à 49 ans, et 30% sont des personnes âgées de 60 ans et plus« , a-t-il expliqué, faisant savoir que « 322 personnes soupçonnées d’être porteuses du Covid-19 se trouvent dans des hôpitaux en attendant les résultats de leurs analyses« . Pour ce qui est du nombre de décès, le Porte-parole du Comité a indiqué que le « nombre demeure inchangé, soit 17 décès, dont 8 enregistrés à Blida, soit 47% du nombre total« . Il a précisé également que la moyenne d’âge des personnes décédées, toutes atteintes de maladies chroniques, était de 67 ans, affirmant que 23 cas s’étaient rétablis et avaient quitté l’hôpital. Le Professeur a tenu à rappeler que pour éviter la contamination « il est impératif de rester à la maison et de ne sortir qu’en cas d’extrême urgence pour un seul membre de la famille ».

Plus de détails dans nos prochaines éditions