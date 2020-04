Cent quatre-vingt cinq (185) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 22 nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1171 et celui des décès à 105, a indiqué vendredi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Les 1171 cas confirmés au coronavirus ont été enregistrés au niveau de 42 wilayas du pays, précisant que les wilayas de Blida, Alger, Oran, et Tizi Ouzou sont les plus touchées. Il a relevé également que 672 des malades sont de sexe masculin et 499 de sexe féminin, ajoutant que 38% des personnes décédées dépassent l’âge de 60 ans. Pour ce qui est des patients guéris, Djamel Fourar a fait savoir que leur nombre a atteint 62, alors que 419 personnes atteintes de Coronavirus sont actuellement sous traitement.

