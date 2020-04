Cent-quatre-vingt-dix-neuf (199) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et sept (7) nouveaux décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre des cas confirmés à 3848 et celui des décès à 444, a indiqué mercredi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Avec ce dernier bilan, le nombre de cas confirmés depuis le début du Ramadhan s’élève à 841 :

24 avril : 120

25 avril : 129

26 avril : 126

27 avril : 135

28 avril : 132

29 avril : 199

Total : 841 cas depuis vendredi dernier.

Concernant les 7 décès , ils ont été enregistrés dans les wilayas de Bordj Bou Arreridj (2 cas), Sétif (2), Tipasa (1), Adrar (1) et Ouargla (1) a précisé M. Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Il a ajouté, en outre, que le nombre des cas confirmés au coronavirus est réparti sur 47 wilayas, alors que le nombre des personnes guéries a atteint 1702, dont 51 durant les dernières 24 heures. Selon le même responsable, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 56% de l’ensemble des cas confirmés de coronavirus, alors que 65% des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus. Il a également fait savoir que 11 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas ce mercredi, tandis que 21 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas, et 15 autres ont enregistré plus de 4 cas, relevant que les wilayas de Blida, Oran, Sétif, Ain Defla, Constantine, Tlemcen et Tiaret sont celles ayant enregistré le plus de cas durant les dernières 24 heures. Dr Fourar a aussi indiqué que le nombre de patients sous traitement a atteint 6666, comprenant 2681cas confirmés par analyses de laboratoires et 3985 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 17 patients sont toujours en soins intensifs.